Orange is the new bank, saison 1

Orange Bank. C'était le clou du dernier Show Hello, la grand-messe annuelle organisée par le groupe Orange. Cette année, l'événement avait lieu dans la salle Pleyel, à Paris. A l'occasion de ce grand spectacle à l'américaine mêlant sons et lumières, Stéphane Richard, le patron du géant français des télécoms (263 millions de clients, 155.000 salariés), a défini le contenu de son projet bancaire et annoncé la date de son lancement. Orange Bank, banque " 100 % mobile ", sera disponible dès la mi-mai pour les collaborateurs français d'Orange et dès le 6 juillet pour les habitants de l'Hexagone. Objectif : séduire 400.000 clients en 12 mois, et 2 millions d'ici 2024. L'adhésion à la banque pourra se faire via le Web, via une application mobile mais aussi par le biais de certaines boutiques Orange : sur les 850 boutiques que compte la France, 140 seront aussi des guichets bancaires.

