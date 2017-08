Norvège: le plus gros fonds souverain au monde engrange les milliards

Destiné à faire fructifier les revenus pétroliers du pays pour pérenniser le financement de l'État-providence, le fonds a vu sa valeur atteindre 8.020 milliards de couronnes fin juin (861,6 milliards d'euros au cours actuel). Le rendement sur le trimestre a atteint 2,6%. Les actions, qui représentent 65,1% du portefeuille avec des parts dans quelque 9.000 entreprises, ont gagné 3,4%, notamment grâce au dynamisme des Bourses européennes.

Les placements en obligations (32,4% des actifs) et dans l'immobilier (2,5%) ont affiché des rendements respectifs de 1,1% et 2,1%. Pour l'ensemble du premier semestre, le rendement global s'élève à 6,5%, soit un gain de 499 milliards de couronnes, le résultat le plus élevé de l'histoire du fonds abondé depuis 1996. "Nous ne pouvons pas tabler sur des rendements aussi élevés à l'avenir", a souligné le numéro deux du fonds, Trond Grande, dans un communiqué. Au deuxième trimestre, le gouvernement a de nouveau ponctionné l'énorme cagnotte, à hauteur de 16,3 milliards de couronnes, pour alimenter son budget.

À cause de la chute du prix des hydrocarbures, Oslo puise désormais plus dans le fonds qu'il ne parvient à y placer. Cette pratique est toutefois très encadrée: pour éviter que le bas de laine ne finisse par rétrécir, l'équipe de droite au pouvoir a décidé d'abaisser à 3%, contre 4% auparavant, le plafond des ponctions autorisées.