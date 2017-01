Mario Draghi rend hommage à Luc Coene

"Nous sommes reconnaissants du dévouement et de l'engagement de Luc Coene et nous retiendrons ses larges contributions à la communauté des banques centrales et de la surveillance des banques", a déclaré l'Italien.

M. Draghi a relevé que Luc Coene avait étroitement collaboré avec la BCE depuis 2003, au travers de différents rôles, d'abord comme vice-gouverneur et gouverneur de la BNB et ensuite comme membre du Conseil de surveillance de la BCE, où il siégeait jusqu'à son décès.

"Ses contributions éclairantes et ses analyses vigilantes vont nous manquer", a affirmé Danièle Nouy, présidente du Conseil de surveillance.