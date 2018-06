Les problèmes commerciaux avec les USA pèsent sur les marchés

Celui-ci s'inscrivait à 3.738 points avec 16 de ses éléments dans le rouge, Aperam (36,76) chutant de 2,9 pc devant ING (12,44) en baisse de 1,7 pc suite à une enquête judiciaire. KBC (65,44) et Ageas (43,81) cédaient également 1,2 et 0,6 pc alors que Telenet (42,52) se distinguait par un bond de 5,6 pc dans un secteur où Proximus (20,94) et Orange Belgium (15,28) s'appréciaient de 0,1 et 1 pc. Solvay (109,60) et UCB (67,04) valaient 1,1 et 0,4 pc de moins que vendredi, Umicore (48,96) et Nyrstar (4,64) se dépréciant de 0,7 et 0,3 pc.

Ontex (19,72) remontait de 0,65 pc, Colruyt (48,02) cédant 0,2 pc alors que Ahold Delhaize (20,46) gagnait près de 0,1 pc. Galapagos (85,44) perdait 0,1 pc et arGEN-X (74,80) chutait de 2,2 pc tandis que Bpost (14,33) repartait de 1,1 pc à la baisse.

Hors indice, ThromboGenics (7,75) se mettait en évidence en bondissait à nouveau de plus de 7 pc, avance ramenée à 5,3 pc avec plus de 180.000 exemplaires déjà négociés. Asit (3,71) et Mithra (32,45) étaient positives de 2,2 et 1,1 pc, Bone Therapeutics (11,60) gagnant 1 pc contrairement à Celyad (24,90), en baisse de 0,9 pc. Envipco (14,90) ajoutait 6,4 pc aux 16,6 pc déjà engrangés vendredi. Econocom (5,19) et Van de Velde (30,85) abandonnaient un peu plus de 1,5 pc chacune, Jensen (35,10) et Melexis (87,00) cédant 1,4 pc tandis que Balta (5,33) remontait de 2,1 pc.

L'euro s'inscrivait à 1,1661 USD dans la matinée de lundi, contre 1,1621 vendredi dernier vers 16H30. L'once d'or gagnait 0,70 dollar à 1.270,15 dollars et le lingot se négociait autour de 35.020 euros, en baisse de 105 euros.