Les marchés en recul avant l'annonce de la BCE

Après leur chute de la veille, Proximus (21,91) et Telenet (41,92) récupéraient 1,6 pc chacune, Orange Belgium (16,42) ne remontant que de 0,1 pc. Galapagos (86,96) regagnait 0,4 pc et Bpost (14,54) près de 1 pc. AB InBev (82,26) reperdait par contre 1,4 pc en compagnie de KBC (66,68) et ING (12,73) négatives de 0,8 et 0,5 pc, Ageas (43,76) cédant 0,7 pc. Solvay (113,10) et UCB (65,82) valaient 0,5 pc de moins que la veille, Umicore (50,38) et Nyrstar (4,68) abandonnant 1,6 et 1,9 pc. Aperam (39,08) et Ontex (22,50) chutaient de 3,7 et 1,8 pc tandis que GBL (92,56) cédait 0,4 pc ; Colruyt (45,37) et Ahold Delhaize (20,01) reculant de 0,1 et 0,9 pc. Hors indice, Bekaert (29,56) et Tessenderlo (33,85) se distinguaient en gagnant 1,8 et 2,2 pc.

Keyware Tech. (1,11) regagnait 1,4 pc, ce que reperdait Barco (112,40). Bone Therapeutics (11,28) et Acacia Pharma (3,40) regagnaient 2,1 et 1,1 pc, Asit (3,99) s'appréciant de 1 pc, ce que cédait arGEN-X (83,60). L'euro s'inscrivait à 1,1821 USD dans la matinée de jeudi, contre 1,1780 la veille vers 16H30. L'once d'or prenait 5,80 dollars à 1.302,55 dollars et le lingot se négociait autour de 35.425 euros, en progrès de 35 euros.