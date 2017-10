Les intentions cachées de la Fed

Voici une dizaine de jours, la Réserve fédérale a décidé qu'il était temps de tenter, dix ans après la crise une politique monétaire normale et de dégonfler son bilan et de normaliser sa politique. Un fameux tournant. Certes, la Fed avait déjà amorcé le virage auparavant. En deux ans, la banque centrale US a procédé à quatre relèvements de son taux directeur, qui se situe aujourd'hui entre 1 et 1,25%. Et elle laisse entendre que d'ici à la fin de l'an prochain, il devrait y avoir encore plusieurs resserrements (un cette année, trois l'an prochain ?).

