Les frères Winklevoss, les rois jumeaux du bitcoin

Août 2012. Le soleil est en train de plonger dans la Méditerranée. Les baffles du Blue Marlin, célèbre club d'Ibiza, arrêtent un instant de cracher leur son, le temps pour les serveuses de se faufiler entre les clients et d'atteindre les carrés VIP, situés au bord de la plage. Le set du DJ doit reprendre dans quelques minutes. C'est ce moment-clé que choisit David Azar pour tenter sa chance. Le jeune homme se rapproche de la table de Tyler et Cameron Winklevoss, de passage sur l'île. Les jumeaux, millionnaires depuis leur procès contre le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, sirotent un cocktail au milieu de célébrités. A la recherche d'un prétexte pour les aborder, David Azar évoque un " ami commun " à New York. Mais la tentative fait pschitt.

...