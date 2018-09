Les familles du groupe KBC

Famille Bosteels. Des entrepreneurs textiles d'Alost, célèbres pour la fabrication des bas et pantys duParc. Suite à la faillite de 2001, la marque duParc appartient aujourd'hui au holding néerlandais Nedac Sorbo Mascot.

Famille Bostoen. C'est la famille gantoise qui se cache derrière l'entreprise Christeyns, fabricant de produits de désinfection et de nettoyage industriel. L'administrateur délégué Alain Bostoen (48 ans), nominé pour le titre de Manager néerlandophone de l'Année 2015, est administrateur du groupe KBC depuis 2012. Il a succédé à son père Paul. C'est une des familles les plus importantes avec près de deux millions d'actions.

Famille Debaillie. Cette famille originaire de Roulers est à la tête de l'entreprise éponyme d'aliments pour bétail et aussi de De Brabander Voeders. Administrateur du groupe KBC jusqu'en 2010, Luc Debaillie possède une participation de 46 % dans Westvlees Groep, leader du marché belge de la viande porcine.

Famille Donck. Elle est essentiellement connue grâce au très discret Frank Donck et au groupe d'investissement NV 3 D, contrôlé par les familles Donck et Desimpel. Le père, Jef Donck, a fait fortune dans l'industrie laitière, ce qui lui a permis d'acquérir une participation dans Kredietbank. Frank Donck (53 ans) a été investment manager chez KBC Private Equity et président de la société de télécommunications Telenet. Les familles contrôlent 2,6 millions d'actions KBC. Frank Donck est administrateur depuis 2003.

Famille Konings. Pierre Konings est top manager de KBC Asset Management, spécialisé dans les dossiers d'investissement.

Famille Leysen. Thomas Leysen (57 ans) préside le conseil d'administration de KBC Groupe mais en tant qu'administrateur indépendant, il ne fait pas partie du syndicat des actionnaires. Ses soeurs Betina et Sabina, par contre, sont membres par l'entremise de la fondation néerlandaise SAK Agev.

Famille Merckx. Les descendants de Jan Merckx, ex-journaliste de 't Pallieterke, fondateur et président du conseil d'administration de VTM.

Famille Orlent. Robert Orlent était le fondateur et le président de la Fédération flamande des sports aquatiques.

Famille Poulussen. L'entrepreneur campinois Wim Poulussen (77 ans) a fondé en 1983 Fitraco, une entreprise qui loue de grandes constructions et des attractions aux parcs d'attractions. Fitraco a été racheté par KBC Lease en 1996. Par la suite, Wim Poulussen est devenu président du conseil d'administration des sociétés immobilières Almafin et City Hotels.

Famille Rommel. Jos Rommel (76 ans), ophtalmologue de Roulers, a présidé le conseil d'administration de Brinvest, le holding d'ancrage chapeautant la Bank van Roeselare qui a fusionné avec le groupe KBC en 1998. Son père Joseph était un des cofondateurs de la Bank van Roeselare.

Famille Roussis-Van Gorp. La famille campinoise est, avec quelque 4,4 millions d'actions KBC, le deuxième plus grand actionnaire familial après la famille Vlerick. Theo Roussis (65 ans), d'origine grecque, est le beau-fils de Raf Van Gorp, fondateur de Ravago. L'entreprise d'Arendonk est devenue leader mondial du plastique en un demi-siècle. Nommé administrateur de Kredietbank en 1997, Theo Roussis est toujours administrateur du groupe KBC.

Famille Santens. Ce sont les descendants de Marc Santens, le baron du textile originaire d'Audenarde, décédé en mars dernier. Marc Santens fut un des mentors de Philippe Vlerick. Il était le frère d'Hilda Santens, la mère de l'épouse de Philippe Vlerick.

Famille Stuyck. Jacobus Stuyck (73 ans), spécialisé en anatomopathologie, est administrateur et actionnaire de Dumaplast, une entreprise de Maldegem qui fabrique des revêtements muraux, de plafonds et de sols en PVC.

Famille Van Bauwel. Ce sont les descendants de Leo Van Bauwel, fondateur de la société de Bourse éponyme. Leo Van Bauwel, décédé en 2015, était une illustre personnalité du monde anversois des sociétés d'investissement et de courtage. La famille contrôle environ un million d'actions KBC.

Famille Vandamme. Les descendants du bourgmestre CVP de Bruges Pierre Vandamme, promoteur du port de Zeebrugge. Ses petits-fils Peter et Vik (actionnaires) sont actifs dans le domaine artistique.

Famille Van Dyck. Actionnaire depuis 1943, suite à un mariage avec la famille de fabricants de lits Mertens. Le baron Eugène Van Dyck a été à la tête de Bell Telephone (actuellement Nokia) à Anvers pendant des décennies.

Famille Van Holsbeeck. Famille ouest-flandrienne de médecins. Kristo Van Holsbeeck (57 ans) a exercé en tant que responsable de fusions & acquisitions chez KBC. Il est aujourd'hui actionnaire et cogérant de MNA, le spécialiste des fusions et des acquisitions.

Famille Van Houtte. Hendrik Van Houtte (88 ans) est un chirurgien de Tielt. Son épouse Cecile Colle (89 ans) vient elle aussi d'une famille de chirurgiens. Son beau-fils John Dubaere (61 ans) contrôle l'entreprise Omexco d'Heverlee, leader mondial du textile mural de luxe. La famille possède près d'un million d'actions KBC Groupe.

Famille Vlerick. La famille ouest-flandrienne de Philippe Vlerick (63 ans), élu Manager néerlandophone de l'Année 2006, contrôle près de 5 millions d'actions KBC et est le plus gros actionnaire de toutes les familles. Son oncle, André Vlerick, a porté la Kredietbank sur les fonts baptismaux. Fondateur de la Vlerick Business School, il est une des figures de proue de la reconstruction économique d'après-guerre en Flandre.