Les Etats les plus actifs dans la finance occulte ne sont pas toujours ceux qu'on pense...

"Le Financial Secrecy Index (FSI) classe les juridictions suivant leur (niveau de) secret et l'étendue de leurs activités financières offshores. Ce classement politiquement neutre est un outil pour comprendre le secret de la finance globale, les paradis fiscaux ou juridictions axées sur le secret, ainsi que les flux financiers et les fuites de capitaux"