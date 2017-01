Les clients veulent une banque à 2/3 numérique

Consultation du solde, virements... Plus les opérations sont simples, plus les clients sont disposés à les accomplir en ligne. Ainsi, 83% des sondés réalisent les opérations courantes uniquement sur internet, contre 75% pour l'épargne. En revanche, ils préfèrent un service traditionnel pour les tâches plus complexes comme l'investissement ou le crédit, ressort-il de cette étude réalisée en ligne auprès de 1.088 personnes de 16 à 70 ans.

Pour les services numériques, l'ordinateur remporte le plus de succès, suivi du smartphone puis de la tablette.

Interrogés sur leur propension à utiliser davantage de services numériques, 54% des sondés étaient globalement pour. Un quart se dit prêt à accomplir en ligne des tâches bancaires plus complexes si un accompagnement est prévu. Les freins pour ces opérations restent l'absence de contact humain (pour 54% des sondés), d'un conseiller qui connaît la situation du client (33%) ou d'une approche personnalisée (24%).

Enfin, la moitié des Belges interrogés (52%) affirment être très attachés ou assez attachés à leur agence bancaire physique.

"Il apparaît que les Belges souhaitent bénéficier d'un équilibre entre une offre de services en ligne leur permettant de gérer leurs opérations quotidiennes combinée à une offre personnalisée, en agence, pour traiter de questions financières plus complexes", a souligné Olivier Lisein, professeur à l'ULg et chercheur au centre Lentic, lors de la présentation de l'étude. Une tendance que l'on retrouve d'ailleurs dans d'autres domaines comme les assurances ou le voyage.