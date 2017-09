Les banques américaines championnes de la rentabilité

Si les grandes banques européennes sont parvenues à étoffer leurs bénéfices au premier semestre 2017 au regard des six premiers mois de 2016, ceux des établissements américains ont crû plus sensiblement, ressort-il d'une étude diffusée dimanche par le cabinet d'audit comptable et de conseils EY.

Les dix plus importants instituts financiers européens en termes de taille du bilan ont ainsi dégagé un bénéfice semestriel cumulé de près de 24,2 milliards d'euros (environ 28 milliards de francs). Un montant qui a crû de 5% en l'espace d'un an. Sur le vieux continent, la Britannique HSBC se place en tête forte d'un résultat de 6,6 milliards d'euros, devant la Française BNP Paribas (4,3 milliards d'euros).

Outre-Atlantique, les plus grandes banques ont fait bien mieux, dégageant à fin juin un bénéfice cumulé de 57,5 milliards d'euros, soit 19% de plus que douze mois auparavant. JPMorgan Chase a affiché la meilleure performance, engrangeant un résultat de 11,8 milliards d'euros.

Aux Etats-Unis, les banques tirent notamment profit des milliards de dollars injectés par les pouvoirs publics pour leur éviter la faillite dans le sillage de la crise financière de 2007/2008. Les instituts financiers européens peinent, eux, encore à dégager des bénéfices dans leurs opérations d'intérêts, conséquence de taux d'intérêts demeurant à un bas niveau.