Les 7 commandements de l'investisseur en cryptomonnaies

1. N'investissez pas plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre

C'est le conseil le plus largement partagé sur la planète crypto. Investir dans les monnaies virtuelles est une activité très risquée. Vous pouvez perdre l'intégralité de votre mise. Entre les arnaques, les piratages informatiques et l'incroyable volatilité des cryptomonnaies, il n'est pas évident de se frayer un chemin. Et comme partout, ce sont généralement les plus expérimentés qui gagnent... quitte à plumer les amateurs et les nouveaux entrants.

...