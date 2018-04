Le mystère de la Taxe Caïman

Quelqu'un a-t-il un jour sincèrement cru aux rendements annoncés pour la Taxe Caïman ? Cette taxe vise l'imposition en Belgique de fondations, trusts et autres holdings installés par des citoyens ou sociétés belges dans des paradis fiscaux. Elle devait rapporter 460 millions d'euros à partir de 2016, avait annoncé le ministre des Finances Johan Van Overtveldt (N-VA). Et il a ajouté 50 millions de plus pour 2018, après un renforcement du dispositif.

