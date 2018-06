Le groupe bancaire CYBG rachète Virgin Money pour 1,7 milliard de livres

CYBG explique dans un communiqué vouloir mettre sur pied "le premier vrai concurrent national", avec 6 millions de clients, aux banques britanniques déjà établies et bien plus grosses en taille que sont Barclays, Royal Bank of Scotland, Lloyds Banking Group et HSBC. Les conseils d'administration des deux groupes sont tombés d'accord pour une offre qui valorise chaque action de Virgin Money 371 pence, soit 1,7 milliard de livres (1,9 milliard d'euros) pour l'ensemble du capital.

CYBG proposera des actions de son groupe aux actionnaires de Virgin Money, qui détiendront environ 38% du nouvel ensemble, lequel aura son siège à Glasgow en Ecosse. Le projet vise à allier deux banques de détail complémentaires sur le plan géographique auprès d'une clientèle de particuliers et de PME, avec pour objectif de réaliser des synergies avant impôt de 120 millions de livres par an à partir de fin 2021.

CYBG va en outre acquérir les droits d'utilisation de la marque Virgin Money, pour lesquels il paiera à terme jusqu'à 15 millions de livres par an. La fusion se traduira toutefois par des réductions d'effectifs d'environ 16% au cours des trois prochaines années, soit environ 1.500 suppressions d'emplois, principalement dans les fonctions d'encadrement. "La combinaison de Virgin Money et CYBG permettra de concurrencer sur une plus grande échelle les grandes banques.

"CYBG et Virgin Money ont des valeurs communes"

Elle va également accélérer la mise en place de nos objectifs stratégiques en particulier l'augmentation des produits offerts aux clients", relève Jayne-Anne Gadhia, directrice générale de Virgin Money. De son côté, le directeur général de CYBG David Duffy estime que "CYBG et Virgin Money ont des valeurs communes, avec de profondes racines en région". Virgin Money a été fondée en 1995 par l'homme d'affaires Richard Branson qui détient jusqu'à présent près de 35% du capital. La banque compte 3,4 millions de clients et possède un réseau de 74 agences. Quant à la société CYBG, elle a vu le jour en 2016 avec l'alliance de Clydesdale et Yorshire Bank, deux banques créées au XIXe siècle. L'ensemble regroupe 2,7 millions de clients et 169 agences.