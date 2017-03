Le gouvernement nomme deux nouvelles administratrices chez Belfius

Via ces nominations, l'intention du gouvernement est "d'acquérir davantage de connaissances bancaires dans le domaine du corporate banking et d'expertise IT (security)", indique le ministre. Diane Zygas, ingénieure commerciale et actuellement executive officer chez Befimmo, a acquis pendant de nombreuses années de l'expérience dans le domaine du corporate banking chez BBL-ING. De son côté, Els Blaton, licenciée en physique et à l'heure actuelle CEO de Everis Belgium, dispose d'une longue expérience dans le domaine de l'IT notamment chez Artesia et Axa. "Je me réjouis de ces nominations. Elles sont basées sur de bonnes compétences et correspondent à une rupture de tendance vers plus d'objectivité et de neutralité dans les nominations au sein des établissements financiers publics. Grâce à ces deux nouvelles administratrices très compétentes, nous évoluons vers un meilleur équilibre de genre", conclut M. Van Overtveldt. Le conseil d'administration de Belfius comptait deux sièges vacants. Wouter Devriendt, qui était le CEO de la banque résiduelle Dexia avait quitté le CA après l'assemblée générale de 2016. Le mandat de Marie Gemma n'avait pas été renouvelé parce qu'elle avait atteint la limite d'âge pour les administrateurs non-exécutifs.