"Le bitcoin, ce n'est plus une chute, c'est un véritable toboggan monétaire!"

Je vous ai parlé hier des déboires de la Bourse, mais je n'ai pas eu le temps de revenir sur le bitcoin. Autant en Bourse, la plupart des commentateurs ont salué la baisse en disant qu'elle était salutaire car le prix des actions devenait déraisonnable, autant je n'ai pas lu ou entendu les mêmes commentaires pour l'évolution du cours du bitcoin, cette monnaie virtuelle qui attire tant les regards et les commentaires. Pour le bitcoin, la situation peut se résumer en trois mots: c'est le massacre! Comme vous le savez, cette cryptomonnaie avait atteint le cours de 20.000 dollars en décembre et aujourd'hui, elle cote à peine 6.200 dollars.

Partager Le bitcoin, ce n'est plus une chute, c'est une glissade, un véritable toboggan monétaire!

Mardi matin, le bitcoin avait chuté de 25% en 24 heures, si ça n'est pas de la volatilité, je ne sais pas ce que c'est... En d'autres mots, cette monnaie virtuelle dont tout le monde parle sans rien y comprendre a chuté de plus de 60% en un mois et demi. Ce n'est plus une chute, c'est une glissade, un véritable toboggan monétaire! Il faudra voir si cela va enfin arrêter l'attrait irrésistible de cette cryptomonnaie, car avant la chute énorme de cette semaine, aux États-Unis, la frénésie pour les cryptomonnaies ne s'était pas tarie. Au contraire, plus d'un million de personnes se sont inscrites sur la plate-forme de trading boursière gratuite Robinhood lorsque cette plate-forme a intégré les cryptomonnaies.

Mais comme le faisait remarquer la lettre d'information boursière MonFinancier, le problème, c'est que l'administration fiscale américaine a rappelé que le bitcoin est soumis à la taxation du capital comme n'importe quel autre instrument financier, une nouvelle qui pourrait refroidir les ardeurs des amateurs de bitcoin. En fait, une fois de plus, les personnes concernées sont leurs propres victimes - victimes de l'appât du gain.

J'ai rencontré ces dernières semaines plusieurs personnes qui m'interrogeaient sur le bitcoin et à chaque fois, je leur posais la question de son fonctionnement et de la technologie qui est derrière, le fameux blockchain. Le plus souvent, j'obtenais un grand silence embarrassé ou des réponses sans queue ni tête. En fait, Warren Buffet, l'un des 5 hommes les plus riches de la planète et le meilleur investisseur de tous les temps, l'a déjà dit des centaines de fois: il ne faut jamais investir dans quelque chose qu'on ne comprend pas. Ce principe simple évite bien des déconfitures, mais il est tellement simple que face à l'appât d'un gain rapide, certains l'oublient ou préfèrent ne pas y penser. La preuve: certains se demandent, maintenant que le bitcoin a fortement baissé, si ce n'est pas le moment de s'y intéresser. C'est ce qu'on appelle des incorrigibles!