Le bitcoin au plus bas depuis deux mois

Début décembre, le bitcoin avait franchi les paliers de 10.000, 15.000 et 20.000 dollars. Depuis la mi-décembre, la valeur de cette monnaie virtuelle avait regressé pour atteindre 11.000 dollars. Il est difficile de trouver une cause précise aux fluctuations du bitcoin. L'annonce de mesures contre les activités illégales et le bitcoin par l'Inde a pu jouer un rôle.