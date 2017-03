Le bénéfice net de BNP Paribas Fortis en forte augmentation

BNP Paribas Fortis a réalisé l'an passé un bénéfice net de 1,727 milliard d'euros, en hausse de 7,4% comparé à 2015, indique mardi la plus grande banque du pays à l'occasion de la publication de ses résultats financiers. En raison des importants investissements consentis en 2016 et comme un an plus tôt, aucun dividende ne sera proposé aux actionnaires.