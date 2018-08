Lancement de la première plateforme belge d'échange de crypto-actifs

Cette première transaction "est un moment historique en Belgique", a salué le vice-Premier ministre, soulignant l'importance d'avoir une attitude positive par rapport aux nouvelles technologies. M. De Croo a également évoqué l'importance de disposer d'une plateforme d'échange en règle et sécurisée.

La première plateforme belge, Bit4you, se veut en effet totalement sécurisée et conforme aux législations belge et européenne, ainsi qu'à la future réglementation en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Elle ambitionne de capter une partie des 400 milliards d'euros de transactions réalisées en crypto-monnaies en moyenne chaque mois de par le monde, dont 16% en Europe. Actuellement, la plus importante plateforme d'échanges dans le monde s'appelle Binance.

Dans un premier temps, Bit4you permettra l'achat et la vente de 10 crypto-actifs, parmi lesquels le désormais célèbre bitcoin.

On retrouve derrière Bit4you un jeune informaticien de 24 ans, Sacha Vandamme, qui en est le CEO et a codéveloppé la plateforme informatique. Il est entouré de l'entrepreneur Marc Toledo et de José Zurstrassen, connu pour cofondé Skynet, Keytrade Bank ou Mymicroinvest (devenu Spreds).

BIT4YOU collabore également avec des sociétés de premier plan comme Worldline pour les transactions électroniques ou Itsme pour l'identification d'utilisateurs de la plateforme.

Pour poursuivre son développement, Bit4you travaille à une levée de fonds via un tour de table auprès d'investisseurs professionnels qui devrait être finalisé d'ici la fin de l'année. La start-up, qui compte actuellement un employé, espère engager prochainement une dizaine de collaborateurs et compter près de 50.000 clients en 2019, pour un chiffre d'affaires de 5 millions d'euros. Si l'inscription est gratuite, l'utilisateur de Bit4you devra s'acquitter d'une commission de 2 à 5% par transaction. Des frais qui devraient être revus à la baisse dans les prochains mois, promet Sacha Vandamme.

Les crypto-actifs ou crypto-monnaies se basent sur la technologie blockchain et permet notamment de réaliser des transactions sécurisées sans intermédiaire financier. "Nous vivons le début d'une révolution digitale qui va changer la manière dont nous consommons et dont nous nous comportons avec les avoirs financiers", promet Marc Toledo, tout en citant, par exemple, l'émergence prochaine de nouvelles formes de contrats d'assurances. Selon l'entrepreneur, les crypto-monnaies et leur réputation parfois sulfureuse arrivent à maturité avec les tours de vis régulatoires donnés ces derniers mois aux quatre coins du monde.

La plus connue des crypto-monnaies, le bitcoin, a vu son cours dégringoler ces derniers mois après avoir atteint un record de plus de 19.000 dollars en décembre 2017.