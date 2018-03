La marque Delta Lloyd va disparaître du marché belge

L'entreprise combinée poursuivra ses activités sous le nom NN Insurance Belgium et son siège social déménagera à Bruxelles. Quelque 300 personnes, qui travaillent actuellement à Diegem, seront transférés.

NN compte 649 collaborateurs, fait partie du top 4 des assureurs vie en Belgique et réalise un encaissement de primes de 967 millions d'euros.

"Nous avons travaillé durement à la préparation et à la réalisation de cette étape. L'objectif de NN, à la fois de renforcer sa position sur le marché belge et de consolider sa position de capital, est aujourd'hui juridiquement entériné. Le rachat de Delta Lloyd en Belgique se traduit par l'élargissement et l'enrichissement de notre gamme de produits et nous donne accès à un vaste réseau de courtiers professionnels", a commenté Jan Van Autreve, le CEO de NN Insurance, cité dans un communiqué.