"La Chine demande la vente de Bank Nagelmackers et Fidea"

Selon ces sources, il n'a pas encore très clair pour savoir si Anbang répondra à cette demande. Actuellement, Anbang n'a pas de projets pour vendre ses activités étrangères. Le groupe fonctionne normalement à tous les niveaux et dispose de suffisamment de cas et de solvabilité.

Ces dernières années, Anbang s'est positionné comme grand investisseur. Il a ainsi acheté des opérateurs financiers et immobiliers en Europe et aux USA. Anbang possède notamment l'hôtel Waldof Astoria à New York et a investi l'an dernier six milliards de dollars dans un chaîne d'hôtels de luxe aux USA.