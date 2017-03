'La blague belge qui nous coûte 10 milliards d'euros'

Tous ensembles, vous avez tellement épargné cette dernière décennie, que la Belgique a constitué une solide épargne à l'étranger. En net, donc après soustraction de notre dette extérieure, nous avons 240 milliards d'euros mis de côté au-delà des frontières, soit environ 60% de notre PIB. Dans ce contexte, nous sommes dans le peloton de tête de l'Europe et c'est surtout dû au zèle à épargner de nos entreprises et de nos ménages, qui font plus que compenser la compulsion à l'endettement de nos autorités extrêmement prodigues. Jusque-là, la bonne nouvelle.

...