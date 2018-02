La Belgique s'apprête à émettre sa première obligation verte

Dans ce cadre, BNP Paribas Fortis et Crédit Agricole CIB organiseront une série de rencontres avec des investisseurs afin d'introduire le Document-Cadre de l'OLO Verte. Le roadshow commencera ce jeudi à Bruxelles en présence du ministre des Finances et de la ministre de l'Energie, de l'Environnement et du Développement durable, Marie Christine Marghem.

En décembre dernier, l'Agence de la Dette avait évoqué cette première obligation verte, d'un montant compris entre trois et cinq milliards d'euros.

La Belgique est le deuxième pays de la zone euro, après la France, à émettre un "green bond" dont le produit sera consacré à des projets concrets en faveur du climat et de la transition énergétique.