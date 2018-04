La Belgique, 4ème investisseur européen en France

Les investissements belges s'orientent principalement vers les activités de production (40% des projets et 71% des emplois), de services aux entreprises (24% des projets) et vers les centres de décision (19% des projets). Les principaux secteurs d'activités sont les secteurs du conseil, ingénierie (16% des projets), de l'agro-alimentaire (13%) et des logiciels et prestations informatiques (13%). Le secteur des métaux compte plus de 800 emplois créés ou maintenus (soit 45% du total des emplois créés par les projets belges).

Enfin, les entreprises belges s'implantent majoritairement en Ile-de-France (23% des projets et 51% des emplois), dans les Hauts-de-France (18% des projets) et dans la région Grand Est (13%), précise Business France.

En 2017, 1.298 décisions d'investissement en provenance de l'étranger (+16%) en France ont créé ou maintenu 33.489 emplois.