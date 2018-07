La bataille des banques pour que leur appli financière devienne votre préférée

Maîtriser le premier écran du client sur smartphone. Voilà la nouvelle bagarre que se livrent les principales banques du pays. En témoignent les nouveautés présentées tout récemment par KBC (et ses enseignes KBC Brussels et CBC). Depuis quelques jours, les clients de l'institution peuvent effectuer des paiements au départ de comptes ouverts auprès d'autres banques, en l'occurrence Argenta, Belfius, BNP Paribas Fortis (et Hello bank ! ), ING et Axa. Une première en Belgique.

...