La balance commerciale accuse un déficit d'un demi milliard en mai

Les importations et les exportations pour ce mois sont estimées, respectivement, à 24,0 et 23,5 milliards d'euros, ce qui représente une baisse de 1,7 et 1,3% par rapport à mai 2017. Pour le mois d'avril, la balance commerciale a été légèrement excédentaire, de 0,4 milliard d'euros, ce qui constitue une amélioration d'environ un milliard par rapport au mois d'avril 2017, durant lequel un déficit de 0,7 milliard d'euros avait été observé.

"Cet excédent est dû à la hausse accrue des exportations, qui ont grimpé de 10,4% pour atteindre un niveau de 23,2 milliards d'euros, une évolution principalement concentrée dans les produits de l'industrie chimique.

Quant aux importations, elles ont connu une progression de 5,0%, également surtout dans le secteur des produits chimiques", détaille la BNB.