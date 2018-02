La 2e banque indienne victime d'une fraude de 1,43 milliard

La fraude a été constatée dans une filiale à Mumbai (Bombay). L'argent s'est envolé à l'étranger via d'autres institutions financières. La banque a informé le régulateur indien des faits.

Au début du mois, la PNB avait déjà été la victime d'une fraude commise par un bijoutier. On ne sait pas précisément si les deux fraudes sont liées.

La fraude d'1,43 milliard d'euros représente plus de huit fois et demi le dernier bénéfice (167 millions d'euros) réalisé par la Punjab National Bank, dont l'action a chuté de plus de 10% mercredi.