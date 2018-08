L'histoire cachée de la crise financière: quand le rêve américain tourne au cauchemar

Robert Kole était shérif adjoint dans le comté de Cuyahoga, à Cleveland. Il faisait partie, au milieu des années 2000, d'une brigade chargée d'expulser les propriétaires qui ne pouvaient plus rembourser leur prêt et qui faisaient l'objet d'une saisie. Il se souvient (1) : " Le plus difficile a été quand j'ai dû expulser une vieille dame. On est arrivé chez elle. J'ai découvert qu'elle devait avoir 86 ans. Elle avait vécu là une bonne partie de sa vie, 22 ou 23 ans. Quand je suis entré, elle paniquait, essayant de sortir ses vêtements. Je lui ai dit : " Calmez-vous, on ne va pas jeter vos affaires dans la rue. Des déménageurs vont s'en occuper ". Je l'ai regardée et je lui ai dit : " Je suis vraiment désolé ". Elle m'a répondu que son mari venait de mourir. Il était malade. Il ne pouvait plus régler ses factures. Elle a pris une deuxième hypothèque sur sa maison. Elle n'a pas pu rembourser les traites. Cela aurait pu être ma grand-mère. On l'a emmenée dans un foyer. Je suis sorti. Je me suis assis dans ma voiture. Et j'ai pleuré. "

...