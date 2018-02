L'Europe envisage de réglementer les cryptomonnaies

Les monnaies virtuelles, dont la plus connue est le Bitcoin, sont de plus en plus populaires auprès des investisseurs et du grand public. Toutefois, le recours à ces devises dans le cadre du commerce international n'est pas sans risque. Leur valeur n'est en effet pas garantie, ce qui entraîne une spéculation particulièrement intense.

Par ailleurs, les cryptodevises sont populaires dans certains milieux qui conduisent des activités illégales. Elles peuvent être utilisées à des fins de blanchiment ou pour financer des actions contraires aux lois. Des cas de fraude aux monnaies virtuelles ont d'ailleurs été soulevés à plusieurs reprises par l'autorité belge des marchés, FSMA.

La Commission organisait lundi une conférence - rassemblant des représentants du secteur et des experts - sur l'avenir de ces monnaies. Celles-ci ont bien entendu des mérites, a souligné M. Dombrovskis, qui a insisté sur l'importance pour l'Europe de prendre compte de cette innovation afin de rester compétitive.

Les risques entraînés ne doivent cependant pas être négligés. "L'Europe ne représente qu'une petite partie du marché international des cryptomonnaies. Nous devons donc travailler avec nos partenaires du G20" pour protéger les consommateurs, a pointé le vice-président de l'exécutif européen.

Ce dernier a conclu en précisant que la Commission n'excluait pas de faire à terme une proposition législative sur ces devises.