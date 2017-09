L'Autriche lance un emprunt historique à 100 ans

Le Trésor autrichien s'est félicité mardi soir d'être le premier Etat de la zone euro à avoir placé une obligation sur une durée aussi longue, prouvant ainsi "la haute cote de crédit" du pays auprès des investisseurs, selon un communiqué.

L'émission a suscité l'appétit des investisseurs, qui ont fait des offres à hauteur de 10,8 milliards d'euros. Le Trésor autrichien a annoncé avoir accepté 3,5 milliards d'euros d'offre de la part de 208 souscripteurs (principalement des gestionnaires de fonds), à un taux de 2,1%. L'obligation arrivera à échéance le 20 septembre 2117.

En zone euro, seuls la Belgique et l'Irlande, en 2016, avaient emprunté à 100 ans un montant beaucoup plus modeste de 100 millions d'euros en s'adressant directement à un nombre restreint d'investisseurs privés, et non via une émission publique. L'Argentine a emprunté il y a quelques mois à 8% sur 100 ans et le Mexique l'avait fait avant elle.

Sur les marchés financiers, les Etats émettent traditionnellement des obligations à dix ans, le long terme étant généralement de 30 ans.

L'Autriche avait déjà testé l'intérêt des marchés pour les longues maturités en émettant en octobre 2016 une obligation à 70 ans à un taux de 1,53%, très largement souscrite.