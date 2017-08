KBC: de meilleurs résultats que prévu

"Dans un contexte de croissance économique robuste, d'inflation faible, d'appréciation de l'euro et de taux d'intérêt bas, KBC signe un excellent deuxième trimestre 2017, dégageant un bénéfice net exceptionnellement robuste de 855 millions d'euros", s'est-il réjoui dans un communiqué.

Le trimestre sous revue a été caractérisé "par un total des revenus solide et par d'importantes libérations de réductions de valeur sur crédits (78 millions d'euros), portant le résultat net pour le premier semestre à 1,485 milliard d'euros, soit un tiers de plus que les 1,113 milliard d'euros enregistrés au premier semestre 2016", a poursuivi KBC qui a également vu ses volumes de crédits et de dépôts augmenter au second trimestre. Ces derniers ont progressé de 2% en rythme trimestriel et de 4 et 8% respectivement par rapport à l'année dernière.

Les primes encaissées sur les produits d'assurance non vie se sont par ailleurs inscrites en hausse de 6% en glissement annuel, tandis que les déclarations de sinistres ont régressé de 9%. Par contre, les ventes d'assurance vie ont reculé de près de 12% d'un trimestre sur l'autre et ont dévissé de 26% par rapport à leur niveau d'il y a un an.

"Nous avons poursuivi sur notre lancée du première trimestre, en signant à nouveau une excellente performance au deuxième trimestre sur fond de revenus solides - englobant des revenus d'intérêts nets robustes, de solides revenus nets de commissions et d'importants revenus à la juste valeur et liés aux activités de trading - et de libération de provisions pour pertes de crédit, notamment en Irlande", a commenté Johan Thijs, l'administrateur délégué du groupe, cité dans le communiqué.

Enfin, conformément à sa politique de dividende, KBC versera un dividende intérimaire de 1 euro par action le 17 novembre 2017.