Jozef De Mey (Ageas): "Nous résistons mieux à la pression des marchés financiers"

Vendredi 26 septembre 2008. Chez Fortis, en conférence de presse, on tient des propos plutôt rassurants. Le lendemain, des investisseurs et des épargnants inquiets vident leur compte. C'est à l'issue de ce funeste week-end que la banque aura été nationalisée. A cette date, si Jozef De Mey n'exerce plus de fonction opérationnelle chez Fortis, il est toujours administrateur de différentes filiales de Fortis Assurances Notamment la joint-venture assurances de Fortis en Thaïlande.

