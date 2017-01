ING: les assemblées du personnel confirment à nouveau le mandat des syndicats

Les assemblées du personnel qui se sont tenues mardi matin chez ING, notamment au siège de Marnix et à Namur, ont à nouveau "été très bien suivies" et ont confirmé "de façon massive le mandat des délégués", indique le front commun syndical dans un communiqué. Lundi, plus d'un millier de travailleurs avaient assisté à l'assemblée au Cours Saint-Michel (Etterbeek).