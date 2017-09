ING Belgique: "Notre plan est socialement responsable"

A la tête d'ING Belgique depuis six mois, Erik Van Den Eynden a la lourde tâche de mener à bien la restructuration qui prévoit la suppression de 3.000 emplois au sein de la filiale belge du groupe bancaire néerlandais. Il revient notamment sur le plan de départs volontaires pour les employés de la banque âgés de 55 ans et plus.