Il y a dix ans, apparaissaient les premiers signes de la crise financière à Wall Street

Le 15 septembre 2008, la banque américaine Lehman Brothers s'effondre, mettant l'économie mondiale à genoux. C'est le début de la plus grave crise financière depuis la Grande dépression, mais les prémisses de la débâcle étaient apparus en plein été un an plus tôt.