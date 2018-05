Paul Jorion Opinion

"Il faut revenir à la banque au service de tous"

La légende veut que les investisseurs se privent de sommes dont ils disposent et doivent légitimement être rémunérés pour le sacrifice qu'ils consentent. Or, s'il s'agissait pour eux ou elles véritablement d'un sacrifice, gageons qu'ils n'y consentiraient pas et que ces sommes seraient utilisées pour satisfaire par priorité un besoin qui est véritablement le leur.