Hello Bank! veut devenir un acteur dans le monde de l'open banking

La banque digitale, considérée comme un laboratoire d'innovation, avait été lancée en mai 2013. Aujourd'hui, elle compte 485.000 utilisateurs (dont 75% recourent essentiellement à l'application mobile). Une personne sur trois entre 18 et 28 ans, son public cible, en est membre.

Un succès qu'Hello Bank! explique par sa volonté de s'organiser autour de l'expérience-client et de proposer des produits et services bancaires et non bancaires innovants. C'est ainsi que la filiale de BNP Paribas Fortis a lancé, durant ces cinq années, une plateforme de crowdfunding ou un crédit d'habitation 100% digital.

Profitant de son anniversaire, elle a présenté deux nouveaux produits, qui seront lancés à la fin de l'été. Le premier, 'Hello fins! ', est un service de gestion de portefeuille discrétionnaire entièrement automatisé et en ligne. Le second, 'Connected Space', est une application qui permettra à la banque d'évoluer vers un modèle d'open banking. Hello Bank! veut de la sorte proposer à ses membres non plus juste une app' bancaire mais également des services et produits non-bancaires, le tout dans une seule interface. Les comptes du client au sein de différentes banques y seront par exemple agrégés.