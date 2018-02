Hausse des taux d'intérêt en vue: qu'est-ce que cela signifie pour votre portefeuille?

Les mois prochains risquent d'être mouvementés pour le monde financier et économique, et ils auront d'importantes conséquences pour votre portefeuille. Depuis l'éclatement de la crise financière, il y a dix ans, la Banque centrale européenne (BCE) a gardé les taux d'intérêt artificiellement bas dans l'espoir de stimuler l'économie. Et de deux façons. Pour commencer, des taux d'intérêt bas permettent d'emprunter à un tarif bon marché. Si on emprunte davantage, par exemple pour acheter une maison ou installer un nouveau toit, cela stimule l'économie. D'autre part, les taux bas font que les livrets d'épargne ne rapportent presque plus rien. Cela peut inciter les épargnants à mettre moins d'argent sur un livret d'épargne et à investir davantage. Cela aussi c'est bon pour l'économie.

...