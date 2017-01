Goldman Sachs critique à son tour le décret anti-immigration de Trump

"Ce n'est pas une politique que nous soutenons et je (vous) ferai remarquer qu'elle a déjà été contestée devant un tribunal fédéral et certaines dispositions du décret ont déjà été bloquées, au moins temporairement", fustige le PDG Lloyd Blankfein dans un message audio interne dont l'AFP a obtenu le texte. Et de poursuivre: "Si le décret devait s'appliquer en l'état, je reconnais qu'il y a un risque potentiel de perturbation pour la firme et en particulier pour certains de nos employés et leurs familles".

M. Blankfein assure que la banque d'affaires fera tout ce qui est possible légalement pour en minimiser les conséquences sur Goldman Sachs et ses salariés. Il ne donne toutefois pas de détails sur les actions que pourrait prendre l'établissement. Goldman Sachs, l'une des plus puissantes banques d'affaires au monde, conseille et offre ses services à des gouvernements, multinationales et grosses fortunes à travers le monde.

Elle est la deuxième institution de Wall Street à prendre position contre le décret anti-immigration de Donald Trump. Dimanche, Jamie Dimon, le PDG de JPMorgan Chase, avait indiqué que la première banque américaine en termes d'actifs s'attelait à trouver une solution pour ses salariés affectés par les nouvelles mesures, fortement critiquées également par les patrons d'Apple, Facebook, Microsoft, Google ou encore Netflix.

La prise de position de M. Blankfein prend une portée particulière parce que Donald Trump a nommé au moins une demi-douzaine d'anciens de Goldman Sachs à des postes clés de son administration. C'est le cas de Steve Bannon, propulsé au sein du cénacle très influent conseillant le président sur les questions de sécurité nationale (CSN) ou encore de Steven Mnuchin au Trésor.