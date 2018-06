Le cours du bitcoin a baissé de 12% à environ 6.000 dollars, la plus forte baisse depuis la mi-mars. Depuis le début de l'année, la valeur du bitcoin a fondu de plus de 50%. On ne connaît pas le montant détourné sur Coinrail par les cybercriminels.

La plate-forme collabore avec les autorités et d'autres plateformes pour débusquer les auteurs. Plus de 50 cryptomonnaies sont proposées chez Coinrail.