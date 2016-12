Ethias parvient à fermer 12.500 de ses comptes First

A lire aussi: ETHIAS et AXA veulent se libérer du boulet de leurs anciens contrats

Compte tenu de la situation "très tendue" qui perdure sur les marchés financiers et de l'entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de la règlementation européenne 'Solvency II', Ethias avait proposé, du 7 novembre au 9 décembre, aux détenteurs d'un compte de ce type souscrit avant septembre 2003, une prime de sortie de 25% en cas de clôture de leur contrat.

"Cette opération a connu un véritable succès", s'est réjoui Ethias. Au 23 décembre, date de clôture de la campagne, le groupe a en effet procédé à des remboursements d'un montant de l'ordre de 762 millions d'euros, auxquels devront s'ajouter les remboursements à réaliser au cours de ce vendredi, estimés à 20 millions d'euros. Au total, la manoeuvre a permis la clôture d'environ 12.500 comptes First sur les 25.000 qui existaient début novembre.

Ce n'est pas la première opération du genre pour Ethias. "Sur les deux dernières années, plus de 80% des réserves relatives aux contrats concernés sont sorties du bilan", a précisé l'assureur qui souligne enfin que "succès de cette opération améliore de façon significative et structurelle son ratio de solvabilité SII et permet de réduire la sensibilité de l'entreprise à l'évolution des taux d'intérêt".