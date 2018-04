Épargne: "Si les taux sont si bas, c'est la faute de nos politiques !"

Mes confrères du journal L'Echo ont dévoilé une étude dans laquelle il apparaît que de tous les peuples de la zone euro, les Belges sont les moins bien lotis en termes de rémunération de leur épargne. Il n'y a pas de quoi être ravis, notre livret d'épargne est celui qui rapporte le moins en zone euro. Pour être précis, le taux nominal moyen en Belgique était en février dernier de 0,03% seulement, autant dire rien. En zone euro, la moyenne n'est pas terrible, mais c'est quand même 0,44% ! Et c'est un économiste belge, Eric Dor, qui travaille à l'université de Lille, qui s'est chargé de faire ces calculs.

Et ce n'est pas tout, préparez-vous à sortir vos mouchoirs. Si on tient compte de l'inflation, donc si on corrige ce taux nominal moyen de 0,03%, vous vous en doutez, on arrive à un rendement négatif de 1,44% en février dernier. Vous avez bien entendu, en moyenne, l'épargne du Belge ne lui rapporte rien, elle lui coûte même 1,44% ! Et encore, dans notre malheur, il semblerait que l'inflation a un peu baissé en Belgique. L'an dernier, c'était encore pire !

Partager Épargner en Belgique n'est plus une vertu, mais un vice !

Alors, bien entendu, on pourrait se rassurer en se disant qu'après tout, c'est normal: si les taux d'épargne sont si bas, c'est parce que la Banque centrale européenne l'a voulu. Tout cela est vrai. C'est la BCE qui dirige les taux d'intérêt à court terme sur lesquels s'alignent les banques commerciales. Mais bon, cet argument n'est pas plausible. En effet, comment expliquer qu'en France ou dans d'autres pays voisins, les rendements de l'équivalent de notre livret soient plus élevés ? La réponse selon l'économiste Eric Dor, c'est que nous n'avons pas une volonté politique de la part de nos gouvernants pour faire en sorte que le taux minimum légal soit au moins proche du taux d'inflation... Ne serait-ce que pour sauvegarder le pouvoir d'achat des ménages belges.

Donc, oui, les Belges ne sont pas gâtés sur le plan de leur épargne. Je rappelle qu'en Belgique, l'encours des dépôts d'épargne est de 261 milliards d'euros. 261 milliards d'euros sur lesquels les Belges encaissent un rendement négatif ! Épargner en Belgique n'est donc plus une vertu, mais un vice. Autant le savoir.