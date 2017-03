En septembre 2017, le fisc saura tout de vous

Et si votre contrôleur du fisc en savait autant sur vous que Google ? On le sait, le géant du Web capte des milliers de données vous concernant et plus personne ne s'en étonne. Par contre, que le fisc se serve d'infos glanées en ligne comme sur le terrain surprend et inquiète. La preuve encore ces temps-ci avec Airbnb. Ceux qui louent leur maison ou une chambre d'ami via la plateforme risquent en effet de recevoir prochainement la visite du fisc. L'administration fiscale a en effet fait savoir qu'elle lancerait prochainement des contrôles spécifiques afin de débusquer ceux qui ne déclarent pas les revenus locatifs perçus via l'utilisation de la célèbre plateforme. L'amende infligée à ces propriétaires distraits qui auraient omis de déclarer leurs revenus pourrait se monter jusqu'à 1.250 euros.

...