La popularité croissante des paiements sans contact explique cette croissance des paiements en carte. Le nombre de paiements sans contact a augmenté de 97% en 2017 (5,6 milliards de transactions) soit 15% du total des paiements. Environ deux tiers des Britanniques (63%) utilisent le paiement sans contact.

Plus de la moitié des 50 ans et plus ont aussi succombé à ce nouveau moyen de paiement. La Grande-Bretagne est l'un des pays européens où le paiement sans contact est le plus utilisé.