En 2017, les incertitudes politiques pèseront sur les investissements

En 2017, les incertitudes politiques demeureront une des grandes préoccupations des investisseurs. Ils devront s'efforcer de comprendre les conséquences pour eux du nouveau gouvernement aux Etats-Unis et des répercussions du Brexit sur les marchés en Europe. Le Royaume-Uni finira probablement par invoquer l'article 50, le mécanisme permettant de quitter l'Union européenne, au cours du premier semestre de l'année. Les négociations pourront alors commencer, mais le processus sera compliqué par l'élection présidentielle en France (en avril-mai) et les élections législatives en Allemagne (sans doute en septembre). Si Marine Le Pen en France et le parti de droite Alternative für Deutschland (AfD) en Allemagne obtiennent de bons résultats, on pourrait assister dans ces deux pays à un glissement à droite - et à l'apparition d'un climat plus nationaliste et moins coopératif.

...