Dix dates pour comprendre la crise du système financier mondial de 2008

1. LE 25 MARS 2006 LA DERNIÈRE FÊTE

Un nuage de nymphettes court-vêtues entoure le podium. Sur les poitrines rebondies, le mot " fun " s'écrit en lettres de feu. La musique, dévastatrice, fait trembler les planches. On joue For the love of money, un vieux tube des O'Jays. Soudain, la foule - ils sont des milliers à avoir payé entre 49 et 499 dollars pour être là - pousse un long rugissement : Donald Trump arrive en pleine lumière, arborant son sourire carnassier et son brushing inimitable. Il est l'incontestable vedette de l'événement. Le gourou de l'investissement immobilier a reçu un chèque de 1,5 million de dollars pour animer ce week-end. Nous sommes le 25 mars 2006, au Moscone Center de San Francisco. Le Real Estate Wealth Expo, le salon de l'immobilier qui va rassembler 75.000 personnes, vient de débuter.

...