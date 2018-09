Dix ans après, tout savoir sur la chute de Fortis

Pour Fortis, le début de la fin commence quelques semaines auparavant, mi-avril 2007, lorsque le bancassureur belgo-néerlandais s'allie à Royal Bank of Scotland et à Santander pour former un consortium en vue d'acquérir la plus grande banque des Pays-Bas: ABN Amro. Le Britannique Barclays a dégainé le premier et propose 67 milliards d'euros pour la banque néerlandaise.

