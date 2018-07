Le bénéfice net a atteint 401 millions d'euros. Deutsche Bank a maintenu son chiffre d'affaires à environ 6,6 milliards d'euros. La barre a été resserrée en début d'année chez DB avec un nouveau patron et une nouvelle stratégie.

Plus de 7.000 emplois disparaîtront principalement dans les activités commerciales. La banque veut se focaliser sur ses clients européens et réduire la voilure en Asie et aux USA. Malgré des résultats meilleurs qu'attendus, l'action de la banque a perdu 1% à la Bourse.