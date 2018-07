Deutsche Bank: le bénéfice provisoire 2T meilleur qu'attendu

Les analystes interrogés par le fournisseur de services financiers Factset s'attendaient à un bénéfice net de 120 millions d'euros, tandis qu'un panel d'analystes sondés par la banque elle-même tablait sur 159 millions. La banque s'attend pour le trimestre à des recettes stables sur un an, à 6,6 milliards d'euros, dépassant également légèrement les estimations des analystes, qui tablaient sur 6,4 milliards. "Le directoire estime que ces chiffres prouvent la stabilité de Deutsche Bank", écrit le groupe dans un communiqué. Ces résultats préliminaires encourageants sont publiés alors que les ennuis s'accumulaient ces derniers mois pour la plus grande banque allemande sous pression. Après un premier trimestre faible, marqué par un recul de 5% des recettes et de 80% du résultat net à quelque 120 millions d'euros, le nouveau patron depuis avril, Christian Sewing, avait annoncé une réduction des effectifs de plus de 7.000 personnes, sur 97.000 à ce jour. Au cours du premier trimestre, la banque a déjà supprimé 1.700 postes, portant à 95.400 le nombre d'employés, affirme le groupe, qui doit publier ses résultats définitifs le 25 juillet. L'agence de notation Standard & Poor's avait abaissé la note de Deutsche Bank d'un cran (à BBB+) début juin au lendemain du classement, par un régulateur américain, de sa filiale américaine sur la liste des banques dont les vulnérabilités menacent leur survie. Cette même filiale outre-atlantique a également échoué à la deuxième phase des tests de résistance annuels de la banque centrale américaine, qui a diagnostiqué des "lacunes importantes", a-t-on appris le 28 juin. Le groupe doit publier ses résultats définitifs le 25 juillet prochain. A la Bourse de Francfort, le titre de la banque prenait 7,01% à 10,28 euros vers 09H15 GMT dans un marché en légère hausse