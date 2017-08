Des clients de la banque Belfius menacés et réduits au silence

Ce courrier concerne les personnes qui bénéficient d'intérêts négatifs sur leur crédit logement et dont le taux d'intérêt variable est descendu en-dessous de zéro. Ils ne doivent pas payer d'intérêts sur leur crédit et reçoivent même de l'argent en retour.

Revers de la médaille : des conditions strictes leur sont imposées. Ils doivent ainsi promettre de ne communiquer à personne les montants que Belfius leur paie ou de ne donner aucune information concernant les négociations préalables. Celui qui ne se tient pas à ces règles devra rembourser la somme payée, majorée des intérêts.

Pendant de longs mois, la banque s'est opposée au paiement d'intérêts négatifs. Le parlementaire N-VA Johan Klaps est, selon le journal, choqué par l'attitude de Belfius. Auprès de la banque, on reconnaît que le ton de la convention est froid et dur mais on le justifie par sa nature purement juridique.